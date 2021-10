Politisation des institutions culturelles: «Cela va trop loin, il faut mettre des limites»

Experte en patrimoine artistique et édition d’art, pure professionnelle sans carte ni parti, la directrice du Mundaneum (Mons), Aurélie Montignie, est la première gestionnaire d’institution culturelle à sortir de sa réserve pour dénoncer la particratie au sein des conseils d’administration culturels et ses effets délétères. « Ça suffit (…) À un moment donné, il faut mettre des limites : il faut dire que ça va trop loin, et ça a déjà été trop loin. »