Patrick Evenepoel: «Je suis un papa normal mais j’ai un fils pas comme les autres»

Patrick Evenepoel n’est pas seulement le père, il est aussi le manager de son fils Remco. Père et fils partagent une sensibilité à fleur de peau qui rejaillit dans cet entretien à l’approche de l’ultime mission du Brabançon, le Tour de Lombardie, qui faillit, en août 2020, lui coûter la vie. Ce jour-là, Patrick, son épouse Anja et la petite amie de Remco, Oumi, étaient présents lors du drame. C’est pour cette raison qu’ils retourneront sur place, ce samedi, afin de tourner la page la plus noire de leur vie familiale. Et accessoirement, en espérant y apprécier la grande victoire tant recherchée par le coureur de Deceuninck-Quick Step.

Patrick Evenepoel, l’évocation du Tour de Lombardie vous ramène inévitablement au drame de 2020…