Des membres de la plateforme Vitae réclament des dommages et intérêts à l'Etat belge

Fin juin, on apprenait que Vitae.co et Vitaetoken.io, le réseau social et le site web derrière la cryptomonnaie "Vitae", étaient mis hors ligne sur ordre d'un juge d'instruction. Une grande quantité de monnaie virtuelle avait également été saisie.

La justice soupçonne plusieurs Belges derrière Vitae d'être les auteurs d'une importante escroquerie apparentée à une pyramide de Ponzi. Selon le parquet fédéral, la plateforme de médias sociaux liée à vitae.co et le site web vitaetoken.io ont été utilisés par plus de 223.000 personnes dans le monde.