Voter dès 16 ans aux européennes: inscription obligatoire ou pas?

Voici une semaine (nos éditions du 30 septembre), nous vous annoncions l’examen, en conseil des ministres, de l’avant-projet de loi des ministres Verlinden (CD&V) et Wilmès (MR) permettant le vote aux élections européennes à partir de 16 ans (et non plus 18 ans comme aujourd’hui), et ce, dès 2024 – une ambition qui figure dans l’accord de gouvernement Vivaldi. Le texte des deux ministres, conformément à cet accord gouvernemental, prévoit que les jeunes entre 16 et 18 ans qui souhaitent participer à ce scrutin européen devront expressément s’inscrire dans ce but (ensuite, ils auraient une obligation de voter, comme les citoyens majeurs).