Stromae, le retour du roi prend forme

Cette fois, c’est du concret. On savait que Stromae préparait son retour. Il avait passé pas mal de temps dans un studio d’enregistrement parisien et lui-même l’annonçait à Libération en 2020 : « Un album arrivera à un moment donné, mais je n’ai pas vraiment de date ». Il semblerait que celle-ci se rapproche. En attendant, une chose est certaine, Stromae remontera sur scène cet été.

Trois dates de festivals ont été annoncées : le 19 juin à Werchter Boutique, le 10 juillet aux Ardentes à Liège et le 28 août à Rock en Seine à Paris. Du point de vue de la stratégie marketing, c’est plutôt profil bas. Classique dans la forme. Pas de caméra cachée qui enflamme les réseaux sociaux, pas de stade Roi Baudouin non plus, alors qu’il aurait facilement pu le remplir. Non, cette fois, Stromae a décidé d’y aller à son rythme.