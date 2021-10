Bourse de Bruxelles - La semaine se termine dans le rouge

AB InBev (47,51) cédait 0,79% tandis que KBC (80,10) gagnait 0,10%, Melexis (92,00) et Galapagos (43,36) étant négatives de 1,45% et 1,16%. Aperam (44,99) avait viré de 0,90% à la baisse alors que Umicore (50,40) portait son avance à 1,18%, Ackermans (147,80) et Sofina (354,60) s'appréciant de 0,61% et 0,51%, Solvay (105,05) et UCB (97,70) de 0,43% et 0,78%. Proximus (17,44) et Telenet (32,70) étaient positives de 0,90% et 1,05%, Orange Belgium (19,80) bondissant par ailleurs de 5,32% tandis que bpost (7,68) reperdait 0,07%.

Hors indice, Ter Beke (121,00) ne gagnait plus que 2,1% alors que Recticel (14,64) ajoutait 3,2% à son gain de la veille. Deceuninck (3,60) s'appréciait de 2,5%, CFE (88,10) et Greenyard (8,74) de 1,6% et 2,2%. Oxurion (2,46) se distinguait à nouveau en bondissant de 9,3%, Nyxoah (23,35) et Hyloris (13,30) gagnant 2,4% et 1,9% alors que Bone Therapeutics (1,45) et IBA (17,52) abandonnaient 2,9% et 2,1%.