Le Nobel de la paix décrète l’état d’urgence pour la liberté de la presse

Le Prix Nobel de la paix a été attribué conjointement, ce vendredi, à Maria Ressa et Dimitri Mouratov, tous deux sont les cofondateurs de médias indépendants d’investigation dans leur pays : Rappler aux Philippines et la Novaïa Gazeta en Russie. Derrière cette récompense, qui revient pour la première fois à des journalistes, le message est on ne peut plus clair : « Le comité Nobel norvégien est convaincu que la liberté d’expression et la liberté d’information aident à maintenir un public informé », a clamé sa présidente Berit Reiss-Andersen, à Oslo. « Ces droits sont des préconditions essentielles pour la démocratie et pour se prémunir contre la guerre et les conflits. Le journalisme libre, indépendant et factuel sert à protéger contre les abus de pouvoir, les mensonges et la propagande de guerre. » Une claque, feutrée mais incisive, aux ennemis de la liberté de la presse et à la désinformation.