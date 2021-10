Maggie De Block «au Soir»: «Les arguments des antivax sont scientifiquement nuls»

Être dans l’ombre n’empêche pas Maggie De Block, cheffe de groupe du VLD à la Chambre, d’avoir un avis sur différentes problématiques qui font l’actualité.

Sur les médecins et soignants qui refusent la vaccination : « Le serment d’Hippocrate dit que chaque médecin doit prendre position en tenant compte de l’état des connaissances de la science à ce moment-là. Les arguments des antivax sont scientifiquement nuls. Le vaccin ne fait que sauver des vies. On l’a oublié pour la polio mais elle a détruit la vie de parents, d’enfants. On ne tient pas compte de cet effet positif car ce n’est pas visible. Alors, quand ce sont des médecins qui diffusent des mauvaises informations, je trouve cela dangereux. Je comprends que chacun ait ses convictions mais pas quand cela vient d’un médecin… »