Maggie De Block «au Soir»: «Si on me le proposait, je referais le même parcours»

Pendant une décennie, Maggie De Block (Open VLD) a été l’un des personnages les plus marquants de la vie politique belge. Propulsée à la tête des classements de popularité grâce à sa gestion de la crise migratoire, son aura a baissé au fil des années passées à s’occuper de sa compétence de cœur, la Santé. Véritable punching-ball de l’opposition, des experts et de la population pendant les premiers mois de la crise sanitaire, elle s’est effacée lors de la formation de la Vivaldi, il y a un an. « Vous savez, pour un parti politique, ce n’est pas intéressant d’avoir toujours les mêmes têtes à l’avant-plan », réplique-t-elle du tac-o-tac avec son flegme légendaire quand on lui demande en guise d’introduction si sa vie d’avant lui manque.