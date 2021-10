Anderlues: Des Ghostbusters wallons au chevet d’une administration fantôme

Anderlues, si ce nom ne vous dit rien, c’est que vous n’y habitez pas. Et vous pouvez vous en féliciter, tant les citoyens de cette localité située entre Binche et Charleroi sont pris en otage d’une guerre politique larvée. Les mœurs locales nous avaient déjà attirés il y a un an et demi. On y avait posé notre carnet et il s’était rempli tout seul, tant les anecdotes les plus rocambolesques s’accumulaient. Un bourgmestre omnipotent, une fronde dans la majorité socialiste, une opposition combative face à la gestion jugée calamiteuse et peu transparente du collège, une tutelle PS qui ne s’en sortait pas, des conseils communaux annulés, une administration politisée. N’en jetez plus.