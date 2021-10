Le fédéral chiffre sa contribution à l’effort de réduction du CO2

Le gouvernement fédéral a adopté vendredi des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de notre pays. Le paquet de 35 mesures consiste, pour une part, à concrétiser la partie fédérale du plan national énergie-climat transmis fin 2019 à la Commission européenne. Pour le reste, à traduire l’accord instituant le gouvernement Vivaldi. On y trouve ainsi le verdissement déjà annoncé des voitures de société et des véhicules des flottes publiques, la confirmation des travaux sur la réforme fiscale (qui n’aboutira au mieux qu’en toute fin de législature), la rénovation énergétique des prisons et des bâtiments de la Régie des bâtiments, l’installation de panneaux photovoltaïques sur ces derniers, etc.