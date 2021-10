Diables rouges: Roberto Martinez reste l’homme de la situation… par défaut

Le sélectionneur national est désormais clairement pointé du doigt après un Euro mitigé et le scénario catastrophe du Final 4 contre la France. Loin d’être le seul coupable, il concentre de plus en plus d’interrogations autour de cas au moment de retrouver l’Italie en match de consolation. Des questions qui resteront probablement sans réponse jusqu’au terme de son mandat après le Mondial de 2022 au Qatar.