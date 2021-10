«Namur is a joke»: le voyage désopilant de GuiHome

S’inspirant de ce qui se fait dans d’autres grandes villes belges, Namur inaugurera cette année un festival consacré aux rires. Au programme, des activités diverses et variées. Et qui de plus qualifié pour organiser un tel événement que le plus drôlement connu des Namurois, GuiHome ?

Après Benoît Poelvoorde, c’est GuiHome qui rapportera, dans son Namur natal, un projet de festival. Mais ce n’est pas n’importe quel projet de festival, que compte lancer le jeune humoriste dans sa ville de cœur, ville qui accueille déjà de nombreuses célébrations telles que le FIFF, le Festin Forain ou le Festival Musical.

Pendant le confinement, il est devenu primordial, pour celui qui faisait déjà de l’humour son fonds de commerce, de proposer aux Namurois un espace de rire. Un endroit pour se poiler, se payer une bonne tranche de rigolade. Bref, un endroit pour revivre. Alors, Namur is a joke se revendique, avant tout, un festival d’humour. Mais pas que.