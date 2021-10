Finale de la Nations League: Espagne-France, comme un goût de Liga

Au niveau d’une équipe nationale, un an semble une éternité et les certitudes sont moins solides qu’au premier regard. Replongeons-nous au printemps 2017 et plus précisément le 28 mars. Ce soir-là, la France et l’Espagne se croisent pour la dernière fois au Stade de France avant le match de ce dimanche à Milan et le verdict est implacable. « Les Bleus ont été remis en place par la Roja », constatent les médias français. « La maîtrise technique de l’Espagne a eu raison de l’équipe de France », « Face aux séquences de passes à dix, la France n’offre aucune réponse tactique ou technique ni quelconque révolte physique », sont quelques commentaires entendus à l’issue du 0-2 qui avait scellé la 250e défaite des Tricolores. Pourtant, un an plus tard en Russie, l’Espagne y perd son influx dans le Lopetegui-gate (viré juste avant le tournoi pour avoir signé au Real Madrid) et la France revient avec sa deuxième étoile.