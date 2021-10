Pologne: la grande désillusion des europhiles

Inféodé au parti au pouvoir, la plus haute instance judiciaire de Pologne a affirmé, ce jeudi, la primauté du droit national polonais. Une bravade qui servirait de « chantage » pour obtenir les fonds de relance polonais, mais aussi à galvaniser un certain électorat eurosceptique.

C’est un premier pas pour nous sortir de l’Union ! » Iwonna Kowalska, 67 ans, est atterrée, tout comme la trentaine de manifestants rassemblés devant l’enceinte grillagée du Tribunal constitutionnel polonais. L’emballement qui l’habitait lorsque la Pologne s’est jointe à l’Union européenne (UE), en 2004, n’est plus qu’un lointain souvenir.

Ce jeudi 7 octobre, après six années de sape des contre-pouvoirs démocratiques, un point culminant du bras de fer entre Varsovie et Bruxelles a été atteint : la plus haute instance judiciaire du pays, contrôlée depuis 2015 par le parti national-conservateur Droit et Justice (PiS), a affirmé la primauté du droit polonais sur le droit européen. Soit une remise en cause inédite de la préséance des traités de l’UE, socle de la construction communautaire.