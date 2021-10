Facebook également touché par une nouvelle panne ce vendredi Ce vendredi vers 21 heures, le réseau social Instagram est à nouveau tombé en panne. Facebook semble rencontrer des problèmes également.

Publié le 8/10/2021 à 21:55 Temps de lecture: 1 min

Après être déjà tombé en panne ce lundi, le réseau social Instagram rencontre de nouvelles difficultés ce vendredi soir vers 21h. Plusieurs internautes rencontrent des difficultés à poster et des délais très longs. Ce que semble confirmer le site downdetector. Facebook et Messenger suivent la même tendance. Il se pourrait que tous les utilisateurs ne soient pas directement concernés par ces problèmes. Selon le site Downdetector, Whatsapp et Messenger rencontrent également des problèmes.

Vers 21h30, Facebook a écrit sur Twitter qu’ils étaient « conscients que des personnes rencontrent des problèmes pour accéder à nos applications et produits ». « Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que les choses reviennent à la normale dès que possible et nous nous excusons de ce désagrément », a ajouté la société.