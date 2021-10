Squid Game: comment le tournage a fait perdre 6 dents au réalisateur La série coréenne, carton du moment sur Netflix, est bien partie pour devenir son plus important succès historique.

Publié le 8/10/2021 à 22:50 Temps de lecture: 2 min

Partout dans le monde, la « Squidgamemania » a commencé. Elle s’est notamment déjà largement répandue sur le réseau social TikTok, où on compte plus de 24 milliards de vidéos taguées #squidgame. Selon les premières estimations de Netflix, la production coréenne est bien partie pour devenir la série la plus streamée de l’histoire, devant La chronique des Bridgerton et Lupin. C’est l’indication qu’a donnée Ted Sarandos, coprésident de Netflix, en charge des contenus, lors d’une conférence, lundi dernier.

Lors d'une interview pour CNN Hwang Dong-hyuk a d'abord révélé comment l'idée de la série lui était venue. "Nous avons tous joué à ces jeux d’enfants à un moment donné de notre vie. Une fois arrivé à l’âge adulte, je me suis demandé: ‘Qu’est-ce que cela ferait de revenir en arrière et de jouer à nouveau à ces jeux enfantins?’ Ça a été le point de départ de la série."Le réalisateur explique ensuite que produire la série a été un tel stress qu’il a même perdu six dents sur la période de tournage.Malgré cela, il envisage déjà une seconde saison. “Écrire, produire et réaliser une série, c’était un immense défi. Quand je pense à faire la même chose pour la deuxième saison, je suis personnellement un peu inquiet. Il n’y a rien de confirmé pour le moment, mais tellement de gens sont enthousiastes que j’envisage vraiment une deuxième saison", a-t-il expliqué.