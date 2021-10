Nations League: Roberto Martinez devrait opérer de nombreux changements contre l’Italie

Certainement pas remis de leur désillusion de jeudi soir face à la France (2-3), les Diables ont entamé vendredi leur préparation pour leur match contre l’Italie dimanche après-midi (15h). Une joute lors de laquelle on devrait voir les habituels titulaires et les remplaçants changer leur statut respectif le temps de nonante minutes au Juventus Stadium.

Quelques instants après avoir encaissé le troisième but français, Thibaut Courtois a rapidement donné le ton de l’intérêt du match pour la troisième place de dimanche après-midi contre l’Italie. « Je ne sais même pas pourquoi on doit jouer ce match », estime le gardien des Diables. « Finir troisième ou quatrième de la Ligue des Nations, cela ne sert à rien. On va jouer ce match pour rien. Ce sera un amical et rien de plus. » Le décor est planté du côté des Diables rouges où Courtois ne sera pas le seul joueur à raisonner de la sorte.

On le sait, les calendriers des clubs et des sélections sont de plus en plus serrés et certains éléments du noyau – souvent à la demande à peine voilée de leur employeur – n’hésiteront pas à demander à Roberto Martinez de pourvoir faire l’impasse sur cette joute sans véritable saveur hormis celle de l’argent, le troisième empochant un million d’euros de plus que le quatrième (NDLR : 8 millions d’euros contre 7).