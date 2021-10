Qualifications Mondial 2022: Tchèques et Gallois se neutralisent, tout profit pour les Diables

Le match du groupe E des qualifications pour le Mondial 2022 de football entre la République tchèque et le Pays de Galles s’est terminé par un partage 2-2 (mi-temps 1-1), vendredi soir à Prague. Un résultat qui profite directement aux Diables rouges. Les joueurs de Roberto Martinez étaient d’ores et déjà assurés de terminer au moins 2e du groupe et donc de disputer au moins les barrages. Seuls les Gallois peuvent encore devancer les Belges à condition de prendre leurs 9 derniers points et que les Belges n’en prennent plus. Si les Gallois ne s’imposent pas en Estonie lundi, la Belgique sera certaine de terminer première et donc qualifiée.

Au but d’ouverture de Ramsey (36e 0-1) a répondu immédiatement Pesek (38e, 1-1). A la reprise, un but contre son camp de Ward a redonné l’avance aux Tchèques (49e, 2-1) mais vingt minutes plus tard, James arrachait le partage (2-2).