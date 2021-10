Remco Evenepoel défie Primoz Roglic en Lombardie

Bien au-delà de l’aspect purement sportif du dernier des cinq « monuments » des classiques de la saison, c’est une épreuve humaine et mentale qu’affronte Remco Evenepoel, ce samedi, en Lombardie. Personne n’a oublié ces images terribles, cette chute de dix mètres dans le ravin de la descente du mur de Sormano d’où Evenepoel fut relevé vivant. Un miracle d’autant plus poignant que l’athlète est depuis redevenu champion, à force de travail, épaulé par une famille soudée et unie dans l’accomplissement de ce retour. Son père Patrick livre le récit, avec beaucoup d’émotion et de sensibilité, d’une année de galère et de soubresauts, de rires et de larmes (plus souvent de larmes) dans une interview (lire p.26-27) sous forme de catharsis.