Hockey: la FIH dans l’œil du cyclone

Même s’il s’attendait bien évidemment à une mini-tempête lors de l’annonce des lauréats (8 Indiens dans les 8 catégories) des Hockey Stars Awards, en milieu de semaine, le CEO de la Fédération internationale de hockey (FIH) a tout de même dû multiplier les réunions et les appels avec les fédérations nationales et les journalistes pour apaiser les critiques qui se sont abattues en masse sur les bureaux de Lausanne. Comme à son habitude, le Français Thierry Weill, qui a exercé durant dix ans le poste de directeur du marketing à la Fifa, a pris le temps d’expliquer et de répondre à toutes les questions. Sans détour et sans langue de bois.

Thierry Weill, est-ce que vous comprenez la polémique qui entoure l’élection des Stars Awards ?