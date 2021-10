Facebook, Instagram, Messenger et Whatsapp de nouveau perturbés: ce qu’il s’est passé

Après être déjà tombées en panne ce lundi, les applications Instagram, WhatsApp, Facebook et Messenger ont de nouveau été perturbées ce vendredi.

Les applications Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger et Workplace ont de nouveau été perturbées vendredi par une opération technique engagée par l’entreprise, un dérangement loin toutefois de la panne géante qui avait complètement paralysé ces services pendant plusieurs heures lundi.

Selon le site spécialisé Down Detector, des problèmes ont commencé à apparaître peu après 18H00 GMT sur Instagram, et dans une moindre mesure sur Facebook Messenger et WhatsApp.

La situation semblait toutefois déjà en cours de résolution deux heures plus tard, le nombre de personnes rapportant des incidents sur le site de Down Detector ayant fortement diminué.