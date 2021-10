Prix Nobel de la paix: Maria Ressa dédie son prix à «tous les journalistes»

« Nous avons vraiment besoin d’aide sur tant de fronts, il est tellement plus difficile et dangereux d’être un journaliste aujourd’hui », a déclaré la journaliste philippine.

« C’est vraiment pour tous les journalistes du monde entier », a déclaré à l’AFP Maria Ressa, critique virulente du président philippin Rodrigo Duterte, lors d’un entretien. « Nous avons vraiment besoin d’aide sur tant de fronts – il est tellement plus difficile et dangereux d’être un journaliste aujourd’hui ».

La journaliste de 58 ans a déclaré qu’elle espérait que le prix constituerait un bouclier protecteur pour elle et les autres journalistes philippins contre les attaques physiques et les menaces en ligne. « Le ’nous contre eux’ n’a jamais été créé par les journalistes, il a été créé par les personnes au pouvoir qui voulaient utiliser un type de gouvernance qui divise la société », a-t-elle déclaré, décrivant le prix « comme une dose d’adrénaline ».

« J’espère que cela permettra aux journalistes de bien faire leur travail, sans crainte », a-t-elle ajouté.

Depuis que Rodrigo Duterte a été élu chef d’Etat en 2016, Mme Maria Ressa et son média ont enduré des arrestations, des poursuites judiciaires et de nombreuses menaces en ligne. Le président Duterte a qualifié Rappler de « faux média », et la journaliste a été la cible de messages injurieux en ligne.