FC Barcelone: Joan Laporta voulait conserver Lionel Messi gratuitement

La dernière sortie dans la presse de Joan Laporta risque de ne pas plaîre aux fans du FC Barcelone. Ce vendredi, dans une interview accordée à la radio Rac1, le président catalan est revenu une fois de plus sur le départ de Lionel Messi. Un épisode qui a animé le dernier mercato estival et qui a été vécu comme un véritable choc pour les supporters des Blaugranas.

« Je ne me suis pas fâché avec Lionel Messi », explique Joan Laporta. « les deux camps commencent à réaliser qu’un accord ne sera pas possible, il y a forcément de la déception. Je sais que l’Argentin et ses proches avaient vraiment envie de rester, mais l’offre de Paris était déjà sur la table et leur mettait une grosse pression sur les épaules. »