Scène invraisemblable lors du Tour de Lombardie: en plein effort, un coureur prend le temps de mettre ses déchets dans une poubelle (vidéo)

Lors d’une course cycliste, il n’est pas rare de voir les participants jeter leurs déchets au sol, pour perdre le moins de temps possible et pour ne pas s’encombrer d’un poids inutile. Un geste qui n’est toutefois autorisé que dans certaines zones bien définies.

Ce samedi, lors du Tour de Lombardie, le coureur australien Chris Hamilton a décidé d’innover dans ce domaine. Au cœur d’une échappée, le membre de l’équipe DSM a offert l’une des images du jour. En plein effort, Hamilton a pris le temps de déposer son bidon en plastique dans une bulle à verre. Une erreur de tri, certes, mais le geste est au moins là…