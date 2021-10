Tadej Pogacar: «C’est fou de terminer la saison comme cela!»

Parti seul à 36 kilomètres de l’arrivée, Pogacar a été rejoint vingt kilomètres plus loin par Fausto Masnada mais a devancé l’Italien dans le sprint final. « C’est fou de terminer la saison de cette manière » a déclaré le N.1 mondial après sa 30e victoire professionnelle et la 13e de la saison qui vient s’ajouter notamment à Liège-Bastogne-Liège et au Tour de France. « Je n’ai pas de mots. »

« Quand j’ai attaqué (dans le Passo de Ganda à 36 km de l’arrivée, ndlr) je pensais que quelqu’un m’accompagnerait. Mais la course avait été tellement dure jusque-là. Je savais que Masnada allait me rejoindre dans la partie technique de la descente parce que je savais qu’il connaissait parfaitement le parcours que je découvrais. Mais malheureusement il n’a pas voulu prendre le relais ensuite ».