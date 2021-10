Nations League: Romelu Lukaku quitte le groupe des Diables rouges

Plus tôt dans la journée de samedi, Lukaku était le seul absent de la dernière séance d’entraînement avant la finale de consolation. Le meilleur buteur des Diables Rouges de tous les temps a inscrit jeudi son 68e but en 101 matchs internationaux, dont 51 lors de ses 51 derniers matchs en sélection. Dans les derniers instants du match contre la France, le deuxième but de « Big Rom » a été refusé pour hors-jeu.

Le capitaine Eden Hazard et Thomas Foket ne sont également plus parmi les Diables. Ils ont renoncé vendredi à cause de problèmes de santé. Hazard a été remplacé par Leandro Trossard jeudi soir lors de la demi-finale perdue 2-3 contre la France. Hazard avait déjà reçu un coup en première mi-temps et le capitaine était visiblemement éprouvé physiquement. Au Real Madrid, on craint déjà une nouvelle blessure aux ischio-jambiers, même si elle ne serait pas grave.