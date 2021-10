Yannick Carrasco lance un appel aux supporters belges avant d’affronter l’Italie: «Croyez-vous toujours en nous?»

À commencer par essayer de comprendre ce qui s’est passé lors de la deuxième période face aux Bleus. Alors que la Belgique gérait parfaitement les événements durant les 45 premières minutes avec deux buts à la clé – dont le 7e en 52 sélections de Carrasco –, elle s’est effondrée lors du deuxième acte en cédant trois fois face à la pression française et aux accélérations de Kylian Mbappé. « On a trop joué avec nos émotions en deuxième mi-temps, estime le joueur de l’Atlético Madrid. On avait le contrôle durant la première période. En deuxième, on n’a pas joué selon les consignes du coach. La France, elle, a changé son état d’esprit en voulant marquer le premier but rapidement. Dès qu’on a encaissé, on est entré dans l’émotionnel, le doute et les pertes de balle inutile. C’est difficile à expliquer pour ceux qui ne sont pas sur le terrain, mais il y a des moments où vous n’arrivez plus à contrôler les choses. »

« Croyez-vous encore en nous après la France ? »

Un constat qui a perduré tout au long de la deuxième période avec des Diables incapables de renverser la tendance malgré l’expérience présente dans les rangs de la sélection. « C’était trop compliqué de se ressaisir, avoue Carrasco. On aurait peut-être dû envoyer le ballon dehors et se parler entre nous pour se remettre dans le match. Et se montrer plus rageux sur le terrain. Ce sont des choses qu’on doit apprendre durant les mois à venir pour être au top lors du Mondial au Qatar dans un an. On croit encore en nos chances. Et vous, vous y croyez encore ? On dirait que non après la France. »