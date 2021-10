Lionel Messi au sujet de son transfert à Paris:«Quitter Barcelone fut très difficile à accepter»

Après avoir remporté la Copa America avec l’Argentine, il était rentré en Espagne pour préparer la nouvelle saison qu’il pensait disputer sous les couleurs du club catalan. « Je pensais qu’il ne manquait que ma signature », affirme-t-il. Cependant, les dettes des Blaugrana ne leur auront pas permis de prolonger leur star argentine. « Ce fut très difficile à accepter », avoue le nouveau numéro 30 de Paris. « Quitter notre maison et changer radicalement de vie fut très compliqué pour ma famille et moi. »

Après 21 ans passés en Catalogne, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain. Un transfert que personne ne voyait venir et qui a secoué la planète football. L’argentin avait longtemps affirmé qu’il ne quitterait jamais son club formateur. « Pour moi et ma famille, il était clair que je finirais ma carrière à Barcelone », a déclaré Messi, arrivé en Espagne à 13 ans.

Le choix de venir dans la capitale française aura grandement été influencé par les joueurs de l’effectif du PSG, qui compte notamment dans ses rangs le brésilien Neymar. « Cela a joué beaucoup dans ma décision, car je savais que je partais pour un nouveau pays et que je devais recommencer depuis le début. Comme j’avais des amis au sein du vestiaire parisien, je savais que je m’intègrerais sans problème. Et je n’avais pas tort, d’autant plus que de nombreux joueurs du PSG parlent espagnol. » Quant à son adaptation à la vie parisienne, il faudra encore un peu de temps pour que Messi s’y fasse. « En ce moment, je dois admettre que je suis encore un peu perdu. J’ai besoin d’apprendre à connaître la ville pour me sentir vraiment chez moi. ».