Marc Degryse voit Kompany en tant qu’entraîneur de la sélection nationale: «Il entraînera un jour les Diables rouges»

Pour l’ancien Diable rouge, l’actuel entraîneur du Sporting d’Anderlecht est un grand entraîneur en devenir. « Kompany a encore un long chemin à parcourir, mais un jour, il entraînera les Diables rouges », a-t-il déclaré dans le podcast HLN. « Il a déjà beaucoup évolué en deux ans et demi, même s'il reste bien sûr encore un long chemin à parcourir en club. »

Hannes Delcroix, qui a évolué sous les ordres de Kompany à Anderlecht et qui était également invité dans le podcast HLN, est également de cet avis. « Il était l'un des meilleurs défenseurs du monde. Défensivement, on ne peut rêver mieux comme entraîneur. Il regarde aussi tous mes matchs avec l'équipe nationale et me donne des retours. »