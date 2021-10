Roberto Mancini avant Italie – Belgique en Nations League: «Nous allons certainement faire quelques changements»

La défaite 1-2 de mercredi à Milan contre l’Espagne a vu l’équipe de l’entraîneur italien Roberto Mancini voir sa série impressionnante de 37 matchs sans défaite prendre fin.

Les champions d’Europe ont joué plus de la moitié du match avec un homme en moins, après l’exclusion de Leonardo Bonucci. Le défenseur de la Juve ne sera pas présent contre les Diables rouges en raison d’une suspension. Le triangle offensif en tête avec Insigne, Chiesa et Bernardeschi n’a pas fonctionné comme il le devait et il y aura aussi des remplacements. Le jeune Giacomo Raspadori pourrait avoir sa chance. « Nous allons certainement faire quelques changements », a confirmé Mancini samedi. « C’est le bon moment pour donner une chance aux jeunes joueurs, afin qu’ils soient prêts quand nous aurons vraiment besoin d’eux. Cela ne veut pas dire que nous ne pensons pas que le match contre la Belgique soit important. Nous voulons gagner. »