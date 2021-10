Nations League: trois mois après l’Euro, les Diables retrouvent l’Italie dans un match de consolation Retrouvailles belgo-italiennes trois mois après le quart de finale de l’Euro à Munich. Un match pour la 3e place à mi-chemin entre la réaction d’orgueil post-France et l’expédition des affaires courantes.

Par Frédéric Larsimont Publié le 10/10/2021 à 06:30 Temps de lecture: 3 min

Le scénario de ce Final 4 ne vous rappelle-t-il pas quelque chose. Calqué – pour le moment – trait pour trait sur l’épilogue de la Coupe du monde 2018. Une demi-finale perdue contre la France à Saint-Pétersbourg et trois jours plus tard, une finale de consolation dans le même stade de l’ancienne capitale des Tsars. Trois ans se sont écoulés depuis l’obtention de la médaille de bronze en Russie. Mais la trame post-Euro commence à épouser les mêmes contours en Nations League. Une nouvelle désillusion contre la France, dans un scénario où les Diables ont eu tous les atouts en main, menant 2-0 à la pause avant de prendre 3 buts, suivie d’un renvoi vers la rencontre destinée à attribuer la 3e place du tournoi. Et toujours dans le stade de la déconvenue, après trois jours en zone de dégrisement. De Saint-Pétersbourg à Saint-Pétersbourg, de Turin à Turin pour un même lot de consolation ? Placé sur la sellette à la fois par les médias belges et par l’opinion publique, Roberto Martinez donnerait volontiers un mois de son plantureux salaire (2,8 millions) pour garrotter l’hémorragie qui le vide sans cesse un peu plus de sa crédibilité. L’homme des grands rendez-vous trop souvent manqués se satisferait du minimum minimorum face à l’Italie. Pourvu qu’une victoire vienne sauver ce qui peut l’être de ce Final 4 aussi frustrant que décevant.

Deux mois après la leçon tactique administrée par l’Italie (futur vainqueur de l’Euro), l’affrontement avec la Squadra Azzurra n’aura évidemment rien de comparable avec son devancier. Du côté des deux Roberto (Mancini et Martinez), il faut s’attendre à une rotation plus ou moins importante… mais sans doute pas totale. Du côté transalpin, on vivrait sans doute mal de terminer bon dernier d’un tournoi disputé sur le sol national, dans la foulée de la victoire à l’Euro. Dans le camp belge, les avis semblent partagés, entre un Courtois s’interrogeant publiquement sur l’intérêt de disputer ce genre de rencontres (mais est-il disposé à faire une croix sur une 93e sélection ?) et d’autres équipiers en périphérie du onze de base qui, comme Saelemaekers au premier chef, y voient une occasion de plaider leur cause auprès du sélectionneur.