Manifestation pour le climat: des milliers de manifestants attendus ce dimanche à Bruxelles

Après un an et demi de quasi-absence dans les rues en raison du contexte sanitaire, ONG, syndicats, mutualités, organisations de jeunesse et mouvements citoyens ont lancé un nouvel appel à la mobilisation de masse pour le climat. « Le message est simple : nous attendons des mesures ambitieuses, solidaires et cohérentes », indique le président de la Coalition Climat, Nicolas Van Nuffel.

Sur la page Facebook de l’événement, plus de 24.000 personnes ont annoncé leur présence ou marqué leur intérêt pour la manifestation.