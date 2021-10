Comment suivre le match Italie-Belgique en direct ?

L’Italie et la Belgique s’affrontent cette après-midi dans un match de consolation après avoir perdu leurs demi-finales respectives face à l’Espagne et la France. Les deux pays, qui s’étaient affrontés pour la dernière fois lors d’un quart de finale de l’Euro 2020, remporté par la Sqaudra Azzura, devront se remobiliser après deux fortes déceptions. Les Italiens jouent devant leur public mais le soutien des supporters pour permettre à leur équipe de triompher des hommes de Luis Enrique qui ont mis fin à une série de 37 matchs sans défaite. Les Belges, de leur côté, devront oublier la seconde mi-temps du match face à la France, qui a vu les hommes de Didier Deschamps remonter deux buts et l’emporter sur le fil grâce à un but annulé par la VAR et un but inscrit par Théo Hernandez.

Il sera possible de suivre le match en direct commenté sur notre site à partir de 15 heures. Le match sera également retransmis à la télévision sur la chaîne RTL-TVi, l’avant-match débutant à 14 heures.