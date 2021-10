Championnat brésilien: le coup de pied assassin d’un défenseur (vidéo)

Caetano, défenseur du Clube de Regatas Brasil, s’est rendu coupable d’une faute grossière et d’une rare violence lors d’un match de division 2 brésilienne. Á la 33e minute, il a voulu intercepter le ballon avec son pied droit, qui était très haut : Rafael Navarro, attaquant de Botafogo qui arrivait lancé, l’a reçu directement dans la tête. Caetano a été logiquement expulsé. L’avant-centre de Botafogo a pu reprendre le match et a délivré une passe décisive sur le premier but.