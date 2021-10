Sophie Wilmès réaffirme l’engagement belge sur l’abolition universelle de la peine de mort

« Dans certains pays, les femmes sont plus souvent condamnées à mort que les hommes pour des crimes touchant à la morale sexuelle, comme l’adultère. En outre, les circonstances atténuantes liées à la violence et aux abus sexistes sont rarement prises en compte au cours de la procédure pénale », pointe Sophie Wilmès. « La peine de mort viole donc non seulement le droit à la vie, mais aussi d’autres droits de l’homme tels que le droit à l’égalité et à la non-discrimination. Elle reste avant tout un châtiment cruel et une violation inacceptable de la dignité humaine », ajoute la ministre.

Mettre fin aux exécutions secrètes

Vendredi dernier, le Conseil des Droits de l’Homme a adopté une nouvelle résolution, co-présentée par Belgique, qui porte sur la question de la transparence dans l’application de la peine de mort.