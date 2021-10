Liga: Xavi, «ouvert à tout», ne ferme pas la porte à un retour au Barça

Xavi était déjà l’un des favoris au poste de T1 en août 2020 quand Koeman a pris les commandes du Barça et son nom revient naturellement à l’heure où le «mes que un club» balbutie son football.

En poste au Qatar depuis sa retraite, Xavi a remporté un titre national et cinq Coupes avec Al-Sadd, où il est sous contrat jusqu’en 2023. En marge de la finale de la Ligue des Nations entre l’Espagne et la France, il a évoqué un potentiel retour dans son club de cœur, où il a joué 505 matches entre 1998 et 2015.

«Toute offre sera évaluée et on prendra ensuite une décision. Je ne sais pas où l’avenir me mènera, mais je suis ouvert à toutes les options», a-t-il déclaré à la télévision espagnole TVE.