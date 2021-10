Didier Drogba était interdit de Vélodrome: «On m’avait demandé de ne plus revenir au stade»

L’ancien attaquant Didier Drogba va retrouver le stade Vélodrome, stade qui l’a vu évoluer sous les couleurs de l’Olympique de Marseille pendant une saison (2003-2004). Il y organisera un match caritatif en faveur de l’Unicef. Si de nombreuses rumeurs évoquaient un retour dans le club phocéen en tant que joueur, il n’en aura finalement rien été. Le joueur ayant pris sa retraite en 2018 aurait même été interdit de remettre les pieds au stade appartenant à l’OM. « Alors, pour tout dire, on m’avait demandé de ne plus revenir au stade... », a confié Drogba, qui n’en dira pas plus.

Quant à savoir pourquoi il a organisé le match au Vélodrome, la réponse était toute trouvée. « C’est mon club de coeur, c’est l’Orange Vélodrome, mon sponsor (Orange), c’est une grande cause, il n’y avait donc pas mieux que Marseille pour organiser ce match. » Un match qui verra s’affronter toute une série de personnalités parmi lesquelles on retrouvera notamment Djibril Cissé, Teddy Riner ou encore Eric Abidal.