Budget fédéral: les négociations ont repris

Les discussions tourneront autour des investissements et du plan de relance.

Le Premier ministre Alexander De Croo et les principaux ministres du gouvernement fédéral ont repris leurs travaux budgétaires dimanche à midi au 16, rue de la Loi. Après une journée de samedi consacrée au marché du travail, les discussions tourneront autour des investissements et du plan de relance, ainsi que de la digitalisation et du climat, a indiqué le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) à son entrée au cabinet du Premier ministre. Aucune communication officielle n’est attendue dans la journée, indique-t-on dans l’entourage des ministres. Ceux-ci ont en effet convenu de travailler jusqu’à 20 heures.

« L’objectif reste d’aller vers un bon accord », a commenté la secrétaire d’État au Budget Eva De Bleeker (Open VLD). « Il y a encore beaucoup de choses à prendre en compte. Sept partis sont autour de la table et chacun veut mettre ses accents, mais il n’y a pas de blocage. »