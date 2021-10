Les experts: «Plutôt que d’opposer les secteurs, rapprochons-les!»

Depuis près de 40 ans, José Pincé, expert et professeur à l’ULB de gestion des établissements de soins suit l’évolution du secteur de la prise en charge du vieillissement. « Au-delà du coût du financement des soins à domicile qui grimpe avec l’état de dépendance d’une personne, il faut se poser la question de l’accessibilité à ces soins si la demande augmente fortement. Or, aujourd’hui déjà, il est déjà difficile d’avoir certaines aides comme les gardes de nuit par manque de personnel. » Pour Jean Hermesse, ancien patron des Mutualités chrétiennes, cette réalité, si elle s’intensifie va favoriser l’émergence d’une zone grise dans la prise en charge. « Comme on l’a vu en Allemagne ou en Italie avec des aides à domicile venues des pays de l’Est et payées au noir pour s’occuper 24h. sur 24 d’une personne. Un système qui a d’ailleurs dû être régularisé vu l’ampleur des besoins. »