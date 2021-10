Coronavirus – La vie devant toi (saison 2), jour 577: les supercondriaques

Cette semaine, il s’est passé deux trucs incroyables.

Houlà, chaud : une fête mardi et une fête samedi. Où on a revu des gens qu’on n’avait plus vus depuis un bon million d’années. Sympas, les deux, covid safe et tout. Moui bon. A l’entrée de la première, une jeune fille a regardé le QR code avec un sourire et a fait : « C’est bon, merci ! ». Ah tu scannes pas ? Tu veux même pas ma carte d’identité ? Bien bien bien, alors, je vais retenir ma respiration jusqu’à ce qu’il m’arrive quelque chose, comme dit Pépé le petit Ibère dans Astérix.

Ce qui est cool, c’est qu’il y en a d’autres qui stressent bien plus. Message d’une copine vendredi : « Par hasard, t’aurais pas un Xanax, pour demain ? » Non mais, sérieusement, faut qu’on se calme maintenant. On est vacciné.e.s. Tout va bien.