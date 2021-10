Privés de désherbants, les trains touristiques vont-ils disparaître?

La législation wallonne ne permet plus l’usage des pesticides dans les espaces publics. Les neuf sociétés de trains touristiques n’ont pu obtenir une dérogation et n’ont pas de solution durable pour désherber leurs voies qui se fragilisent et deviennent dangereuses.

Depuis 2019, l’interdiction des pesticides dans les espaces publics en Wallonie a parfois des retombées moins connues qui engendrent pas mal de problèmes pour certaines structures actives sur le terrain. C’est le cas avec les gestionnaires de voies ferrées à but touristique, qui sont pour la majorité des ASBL et qui s’estiment lésées par cette interdiction alors qu’Infrabel a pu obtenir une dérogation cette année. Depuis deux ans, ces gestionnaires nettoient ou font nettoyer les voies avec toute une série de moyens non chimiques qui compliquent leur tâche et dont les résultats sont loin de correspondre à ce qu’ils attendent. On sent chez eux une certaine lassitude, voire du découragement, et même de la révolte car ils s’estiment victimes d’un système à deux poids deux mesures.