Seniors: à domicile ou en maison de repos? Un choix guidé par la dépendance… et les finances

Dans tous les pays industrialisés, le vieillissement de la population est un enjeu politique majeur qui va impacter grandement les finances publiques dans les années en venir. En Belgique, selon les dernières perspectives établies par Statbel, de 533.000 personnes âgées de plus de 80 ans en 2010, on passera à 1.257.000 en 2050 (+136 %), ce qui laisse envisager les besoins de prise en charge. Quels seront-ils exactement et quelle sera l’enveloppe budgétaire à prévoir pour y faire face ? Cela dépendra entre autres des politiques publiques qui seront lancées dans ce domaine même si le cadre, lui, commence à se dessiner. Il y a eu tout d’abord la 6e réforme de l’Etat qui a transféré aux Régions la gestion des maisons de repos. Mais les soins à domicile, eux, sont toujours dans le giron fédéral. Deviendront-ils une nouvelle compétence régionale avec une 7e réforme de l’Etat ? Et à quel prix ?