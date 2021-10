Forte mobilisation pour la Marche pour le Climat à Bruxelles

Environ 50.000 personnes sont désormais recensées à la Marche pour le climat à Bruxelles, une heure et demi après que l’immense cortège se soit élancé de la gare du Nord, selon les équipes de stewards qui encadrent la manifestation avec la police. Cette nouvelle estimation ne peut cependant pas être encore confirmée, a indiqué à Belga Olivier Slosse, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Un comptage plus précis est encore en cours. Du côté des organisateurs, le chiffre de 70.000 participants a été avancé sur Twitter par Anuna De Wever, l’une des figures du mouvement.

Après un an et demi de quasi-absence dans les rues en raison du contexte sanitaire et à trois semaines de la COP26, ONG, syndicats, mutualités, organisations de jeunesse et mouvements citoyens, rassemblés sous le nom de Coalition climat, ont lancé un nouvel appel à la mobilisation de masse dimanche à Bruxelles.