Forte mobilisation pour la Marche pour le Climat à Bruxelles: «On est de retour et on ne lâche rien»

On est de retour et on ne lâcherons rien. » C’est ce qu’a déclaré le président de la Coalition Climat Nicolas Van Nuffel dimanche dans le parc du Cinquantenaire, point d’arrivée de la grande marche pour le climat. « Nous le devons aux victimes des catastrophes de cet été, aux survivants et aux rescapés de ces catastrophes, et à nos enfants. »

Entre 25.000, selon la police, et 50.000 personnes, selon la police, se sont mobilisées ce dimanche. La Marche avait débuté peu après 14h00 à la gare du Nord pour rejoindre vers 16h00 le parc du Cinquantenaire, où concerts et discours ont eu lieu.