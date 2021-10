«On est dans un fond de bassine, où tout est noirâtre»

S’il n’était né en 1961, on pourrait imaginer Charles Dantzig en élégant gentilhomme traversant le XVIIe ou le XVIIIe siècle, amoureux de la vie, de la littérature, de l’histoire et contemplant sa société et ses contemporains avec un regard curieux, tantôt tendre tantôt ironique et caustique, certaines fois cruel. Mais non, c’est un écrivain de notre temps, et il écrit notre temps, mais avec le raffinement, l’aisance, le style que procure la fréquentation des gens et des choses du passé. Il l’a montré dans ses Dictionnaires égoïstes, de la littérature française et de la littérature mondiale. Il le montre une nouvelle fois avec Théories de théories.