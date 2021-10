A 27 ans, on n’a pas peur du vide. Léa Murawiec avait déjà dessiné plus de six cents histoires en six cases. Avec Le Grand Vide , la jeune autrice franchit le pas du roman graphique. Elle se jette dans le précipice de la vie moderne, à la recherche de son double, une célèbre chanteuse qui répond au même nom. Cette quête va peu à peu virer à l’obsession. Cet autre moi insaisissable menace sa raison d’être. Son tube, « Mon nom est sur toutes les lèvres » rend sa vie inutile. Elle se sent seule au monde, écrasée par la ville, le système, la société. Entre deux paquets de nouilles instantanées, son esprit vacille et son corps bascule dans le « Grand Vide »…