Un éléphant sur un livre volant

C’est l’image poétique de l’affiche de la Fureur de lire 2021, sous-titré Comme par enchantement. La Fureur de lire, c’est, depuis trente ans, une opération de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour pousser les jeunes, et les autres, à lire. Cette année, le thème « lectures et enchantement » a été choisi pour mettre en avant les livres qui marquent, qui transforment leurs lecteurs. Une occasion de penser à ces auteurs, illustrateurs qui rendent le monde compréhensible, poétique, esthétique, divertissant. Un moment pour évoquer les lectures qui enchantent tout simplement parce qu’elles font du bien. Des animations un peu partout, dans les communes et dans les écoles, six plaquettes (fiction, BD, poésie) originales et illustrées, des concours, etc. De quoi se laisser séduire et emporter par cette étrange et bénéfique fureur qui vous transforme. Le livre, c’est la vie. C’est du 13 au 17 octobre. Toutes les infos sur fureurdelire.cfwb.be.