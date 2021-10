Patrick Lefevere: «Un hiver «normal» attend Remco Evenepoel»

Dix-neuvième, ce n’est évidemment pas le résultat qu’on attend d’un tel prodige, mais le prodige en question est aussi un être humain. « J’ai eu une panne de jambes de quelques minutes, pas davantage, mais c’était au mauvais moment quand la course se décidait. J’étais en queue de groupe, je n’étais pas lâché comme on pourrait l’être dans un col mais j’étais incapable d’aller plus vite pour recoller aux meilleurs. Pour gagner le Tour de Lombardie, cette course aussi exigeante, il faut être à 100 % toute la journée et ne connaître aucune faille, même dérisoire. Mon seul regret, c’est de ne pas avoir gagné avec l’équipe, Fausto Masnada était en mesure de le faire mais lorsqu’on doit s’incliner derrière le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège et du Tour de France, c’est déjà une victoire ! »