De Bruyne et De Ketelaere sont bien montés: les bulletins des Diables rouges contre l’Italie

Thibaut Courtois (6,5) : Il se couche parfaitement à la 18e sur un tir puissant et dévié de Berardi. Un arrêt de grande classe, du bout du pied, face à Chiesa juste avant la pause (45e), mais il ne peut rien sur la lourde volée de Barella au retour des vestiaires. Pas en réussite, non plus, sur le penalty de Berardi qu’il dévie sans le sortir du cadre (65e).

Toby Alderweireld (6,5) : Il bloque un premier tir de Chiesa en tout début de rencontre, ce qui l’a bien lancé dans son match. Un jeu court propre et précis, au contraire de son jeu long. Offensivement très présent, avec une tête qui n’a pas surpris Donnarumma sur un corner de Carrasco et une tentative du droit dans la surface (68e ) que le portier du PSG a repoussé. Une autre volée, superbe du gauche, encore écartée par le gardien italien (78e).